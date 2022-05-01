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ВСУ отбили на востоке пять вражеских атак: уничтожены 57 оккупантов, танк и пять БТР

Марина Погорилко
Война в Украине 2022
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Украинские защитники на востоке Украины отразили 5 атак российских фашистских войск

В воскресенье, 1 мая, украинские защитники на востоке Украины отразили 5 атак российских фашистских войск и уничтожили 57 оккупантов. Кроме того, артиллерийские подразделения нанесли огневое поражение по месту хранения боекомплекта оккупантов.

Об этом сообщили в Facebook оперативно-тактической группировки "Восток". Отмечается, что в боях оккупанты потеряли:

  • танков – 1;

  • БМП – 5;

  • БТР – 5;

  • МТЛБ – 2;

  • артиллерийских систем – 6;

  • АТТ – 3;

  • БПЛА – 4.

Украинские защитники отбили 5 атак оккупантов

Напомним, также воины 21-го отдельного мотопехотного батальона "Сармат" отразили очередной штурм российских оккупантов на Донецком направлении. Вражеское подразделение осталось без техники, вооружения и своих боевых собратьев. Украинские воины решительно встретили российских захватчиков огнем из противотанковых средств, минометов и стрелкового оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 апреля украинские защитники дали мощный отпор российским оккупантам на Донбассе. Вооруженные силы Украины отразили шесть вражеских атак и нанесли захватчикам потери.