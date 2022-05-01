ВСУ отбили на востоке пять вражеских атак: уничтожены 57 оккупантов, танк и пять БТР

В воскресенье, 1 мая, украинские защитники на востоке Украины отразили 5 атак российских фашистских войск и уничтожили 57 оккупантов. Кроме того, артиллерийские подразделения нанесли огневое поражение по месту хранения боекомплекта оккупантов.

Об этом сообщили в Facebook оперативно-тактической группировки "Восток". Отмечается, что в боях оккупанты потеряли:

танков – 1;

БМП – 5;

БТР – 5;

МТЛБ – 2;

артиллерийских систем – 6;

АТТ – 3;

БПЛА – 4.

Напомним, также воины 21-го отдельного мотопехотного батальона "Сармат" отразили очередной штурм российских оккупантов на Донецком направлении. Вражеское подразделение осталось без техники, вооружения и своих боевых собратьев. Украинские воины решительно встретили российских захватчиков огнем из противотанковых средств, минометов и стрелкового оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 апреля украинские защитники дали мощный отпор российским оккупантам на Донбассе. Вооруженные силы Украины отразили шесть вражеских атак и нанесли захватчикам потери.