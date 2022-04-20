ВСУ отбили многочисленные попытки наступления РФ на Донбассе – военная разведка Британии

На Донбассе Вооруженные силы Украины отразили многочисленные попытки наступления российских оккупантов и успешно продолжают давать отпор захватчикам. Войска РФ при этом увеличивают количество ударов по линии соприкосновения.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter, ссылаясь на данные разведки. В Донецкой и Луганской областях не прекращаются обстрелы.

Разведчики отмечают, что оккупанты по-прежнему сталкиваются с логистическими и техническими проблемами, против них играет даже окружающая среда. Все это мешает агрессору достигать поставленных военных целей.

В то же время украинские военные на Донбассе сейчас демонстрируют стойкость, у наших защитников есть мотивация давать отпор войскам страны-агрессора.

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Вместе с тем, в окруженном Мариуполе РФ не может подавить сопротивление, которое оказывают украинские подразделения. Оккупанты в ответ на это продолжают наносить неизбирательные удары по городу, причиняя вред местному гражданскому населению.

"Это свидетельствует о том, что они по-прежнему не могут достичь своих целей так быстро, как им хотелось бы", – сказано в сообщении.

Напомним: в течение вторника, 19 апреля, на востоке Украины Вооруженные силы отразили три вражеских атаки. Кроме того, было уничтожено 30 оккупантов и их техника.

Как сообщал OBOZREVATEL, данные, полученные британской и американской разведкой, говорят о том, что Россия только готовится к широкомасштабному наступлению на украинский Донбасс. Бои на востоке Украины могут продлиться несколько месяцев.