ВСУ отбили 4 атаки на востоке: уничтожено около 50 оккупантов

Российские оккупанты в течение 8 апреля совершили 4 атаки на позиции украинских защитников на восточном направлении. В итоге было ликвидировано еще около 50 солдат вражеской армии.

Об этом в Facebook сообщила оперативно-тактическая группировка "Восток". В сводке отмечается, что РФ никак не оставляет попыток прорвать оборону ВСУ.

Помимо личного состава у России стало меньше техники. Оккупанты потеряли еще 4 танка, 1 боевую машину пехоты, 1 боевая бронированная машина, 3 артиллерийские системы, 4 единицы автомобильной техники и 1 вертолет.

"Очередная партия рашистов уже никогда не пойдет в наступление, не будут обстреливать мирные населенные пункты и совершать военные преступления. Украинские воины будут продолжать уничтожать оккупанта", – сказано в сводке.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 24 февраля защитники Украины уничтожили уже около 19 000 российских оккупантов. Также уничтожено 700 танков врага, 150 самолетов, 135 вертолетов, 7 кораблей и катеров, а также тысячи единиц другой техники.