ВСУ отбили 15 атак в Донецкой и Луганской областях: россияне потеряли много боевой техники

Защитники Украины в течение 9 мая отразили 15 атак российских оккупантов. В ходе боев вражеская армия лишилась множества единиц разной боевой техники.

Об этом в Facebook сообщает группировка Объединенных сил. "Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли потери российским оккупантам", – отмечается в сводке.

В частности, войска РФ лишились еще одного зенитного ракетного комплекса, однако его название пока что не уточнялось. Также оккупанты потеряли 9 танков, 25 единиц боевой бронированной техники, 3 артиллерийские системы, 3 единицы специальной инженерной техники и 3 автомобиля.

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Также в небе над Донбассом подразделения противовоздушной обороны сбили вражеский беспилотник типа Орлан-10.

Общие потери врагов с 24 февраля уже превысили 25 600 человек личного состава. В частности, было разбито более 1100 российских танков, почти 200 самолетов и свыше 150 вертолетов.

Как сообщал OBOZREVATEL, за время полномасштабной войны РФ лишилась более 7 тысяч единиц боевой техники. Самым дорогим в списке потерь врага стал крейсер "Москва" – $750 млн. Общие убытки Кремля оцениваются в $34 млрд, и это куда больше, чем изначально планировала власть РФ.