ВСУ отбили 14 атак и сбили самолет на Донбассе

Российские оккупанты продолжают попытки наступления на позиции ВСУ в Донецкой и Луганской областях. В течение 29 апреля защитники Украины отразили 14 вражеских атак.

Об этом сказано в сводке штаба ООС в Facebook. Россияне потеряли еще 11 танков, 7 беспилотных летательных аппаратов и 1 самолет.

Также ВСУ уничтожили 7 артиллерийских систем, 27 единиц бронированной техники, 1 боевую бронированную машину и 14 автомобилей.

Отметим, по данным оперативно-тактической группировки "Восток", в течение 29 апреля на восточном направлении было ликвидировано более 170 оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия с начала широкомасштабного вторжения 24 февраля в войне против Украины потеряла 23 тысячи солдат и офицеров. За минувшие сутки украинские защитники ликвидировали еще около 200 оккупантов.