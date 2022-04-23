ВСУ отбили 12 атак врага на Донбассе: уничтожено много техники врага

Защитники Украины продолжают давать мощный отпор российским захватчикам по всем направлениям. Так, в течение субботы, 23 апреля, на Донбассе были отбиты 12 атак врага и уничтожены много техники оккупантов.

Об этом сообщили в штабе Операции Объединенных сил в Facebook. Благодаря умелым действиям и мастерству, наши воины нанесли урон путинской армии, сказано в ежедневной сводке.

В частности, украинские защитники уничтожили:

четыре танка;

пять артиллерийских систем;

15 единиц бронированной техники;

одну боевую бронированную машину;

четыре единицы автомобильной техники.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один самолет (Су-25), одну крылатую ракету и 3 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

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"Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора. Вместе к победе!" – рассказали в ООС.

Напомним, что в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявили, что с начала вторжения Россия в войне против Украины потеряла 21,6 тыс. солдат. Несет враг потери и в технике – уже уничтожены 854 танка и 177 самолетов. Также ликвидировано 2205 единиц боевых бронированных машин и другую технику.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 апреля украинские защитники на востоке страны уничтожили около 150 российских оккупанты и сбили вражеский самолет. Захватчики совершили в регионе 2 атаки, продолжаются бои.