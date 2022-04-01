ВСУ освобождают украинские города и села, а оккупанты убегают, минируя гражданские здания – Генштаб

Вооруженные Силы Украины активно освобождают украинские города и села от российских захватчиков. Оккупанты же бегут, минируя на пути своего отступления гражданские здания.

Также в Беларуси под видом раненых пытаются спасти от лучевой болезни оккупантов, окопавшихся в Рыжем лесу. Об этом в вечерней оперативной сводке сообщает Генеральный штаб ВСУ.

К вечеру 1 апреля оккупационные войска продолжают выходить с территории Киевской и Черниговской областей, а также перегруппироваться для создания ударных группировок на Слобожанском и Донецком направлениях.

За собой оккупанты минуют гражданские здания. В частности, такие факты зафиксированы в освобожденной от врага Буче Киевской области.

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По данным разведки, в Гомельский республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека под видом раненых свозят оккупантов из Чернобыльской зоны отчуждения, где они получили значительные дозы облучения.

На временно занятых оккупантом территориях Запорожской области, в городе Энергодар, на территории воинской части Национальной гвардии Украины российские оккупанты удерживают захваченных в плен местных жителей.

"Их подозревают в организации проукраинских акций и подготовке диверсий против захватчиков. Сотрудники Федеральной Службы Безопасности РФ проводят их допросы с применением методов психологического и физического давления", - отметили в ГШ ВСУ.

В городе Токмак российские оккупанты готовят проведение "референдума" на 4 апреля, о нем оккупационная администрация уже сообщает местным жителям.

Город Мелитополь временно контролируется военными и росгвардией врага. Противник продолжает размещение среди жилых кварталов артиллерийских систем, из которых производит обстрелы в запорожском направлении.

"Оккупанты не оставляют идеи ввести учебный процесс в учебных заведениях на русском языке в апреле 2022 года. Педагогам, которые согласятся преподавать учебные предметы, обещают денежное вознаграждение. Также оккупанты продолжают предпринимать попытки раздачи так называемой "гуманитарной помощи" местным жителям. При этом они присваивают украинскую гуманитарную помощь, прибывающую из города Запорожья", - говорят в ГШ ВСУ.

В Луганской области ситуация также остается напряженной.

Во временно занятом врагом населенном пункте Счастье Луганской области все попытки оккупантов возобновить работу теплоэлектростанции, которая получила значительные повреждения в результате боевых действий, оказались напрасными, ведь квалифицированные специалисты покинули населенный пункт.

В Станице Луганской российские захватчики принялись за массированную пропаганду. Российские "гауляйтеры" делают вид, что "заботятся о людях". В частности, они раздают так называемую "гуманитарную помощь" малообеспеченным семьям, состоящим на учете в соцслужбах.

В Генштабе призывают украинцев верить в свое войско, которое все чаще вместо обороны переходит в контрнаступление и освобождает украинские земли от врага.

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