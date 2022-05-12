ВСУ освободят Крым и Донбасс: Жданов назвал сроки мощного контрнаступления

Летом Вооруженные силы Украины могут перейти в контрнаступление, в ходе которого будет освобождена вся территория Украины, включая Крым. Оно может длиться месяц.

Второе наступление оккупационных войск России на Киев невозможно. Такой прогноз в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL озвучил военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, последнее заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что скоро наша страна будет праздновать два Дня победы, свидетельствует о том, что вопрос поставок новейших вооружений ВСУ решается успешно.

"По-видимому, вопросы поставок оружия все-таки решаются, и решаются довольно неплохо. Поэтому есть надежда на то, что мы где-то летом можем перейти в контрнаступление", – сказал Жданов.

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Он предположил, что в ходе контрнаступления будут освобождены все территории страны, в том числе Крым и Донбасс. "Все будет зависеть от умения наших военных организовать контрнаступательную операцию и от возможностей армии ее выполнить", – заметил эксперт.

Он признал, что давать прогнозы о том, сколько времени понадобится для полного освобождения Украины от оккупанта, довольно сложно. "Наступление намного сложнее, чем оборона. Потерь будет больше, чем в обороне. Скажу так: это будет длиться месяц".

Как писал OBOZREVATEL, президент Зеленский заявил, что скоро наша страна будет праздновать два Дня победы – победу во Второй мировой войне и победу в освободительной войне против России.