ВСУ освободили село Шестовица в Черниговской области. Фото

Юрий Сергиенко
Война в Украине 2022
2 минуты
ВСУ освободили село Шестовица в Черниговской области. Фото

Вооруженные силы Украины 1 апреля освободили еще один населенный пункт в Черниговской области. Речь идет о селе Шестовица.

Об этом сообщает оперативное командование "Север". Также опубликовано фото разбитых позиций врага и уничтоженной техники (чтобы посмотреть их, доскролльте страницу до конца).

Село Шестовица после освобождения от российских оккупантов.

"Сидели орки в черниговском лесу, курили на бревне, пили сок из Адыгеи. Но пришли наши котики из сил сопротивления Сиверщины и освободили Шестовицу", – с иронией прокомментировали в командовании.

Видео дня
Село Шестовица после освобождения от российских оккупантов.
Село Шестовица после освобождения от российских оккупантов.
Село Шестовица после освобождения от российских оккупантов.
Село Шестовица после освобождения от российских оккупантов.
Село Шестовица после освобождения от российских оккупантов.
Село Шестовица после освобождения от российских оккупантов.
Село Шестовица после освобождения от российских оккупантов.

Напомним, что 31 марта ВСУ освободили два населенных пункта на Черниговщине – села Слобода и Лукашовка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские воины освободили три села в Херсонской области – Орлово, Заградовку и Кочубеевку.

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