ВСУ освободили село Шестовица в Черниговской области. Фото

Вооруженные силы Украины 1 апреля освободили еще один населенный пункт в Черниговской области. Речь идет о селе Шестовица.

Об этом сообщает оперативное командование "Север". Также опубликовано фото разбитых позиций врага и уничтоженной техники (чтобы посмотреть их, доскролльте страницу до конца).

"Сидели орки в черниговском лесу, курили на бревне, пили сок из Адыгеи. Но пришли наши котики из сил сопротивления Сиверщины и освободили Шестовицу", – с иронией прокомментировали в командовании.

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Напомним, что 31 марта ВСУ освободили два населенных пункта на Черниговщине – села Слобода и Лукашовка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские воины освободили три села в Херсонской области – Орлово, Заградовку и Кочубеевку.

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