ВСУ освободили от оккупантов три населенных пункта на Черниговщине: свежие фото

Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов три села в Черниговской области. Врага выгнали из Колычевки, Ягодного и Ивановки.

Было уничтожено большое количество захватчиков, остальные – испуганно убежали. Об этом сообщает Оперативное командование "Север" в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Во время "зачистки" наши воины разбили и сожгли немало российской бронетехники. Теперь этот металлолом лежит повсюду на трассе от Чернигова в сторону Козельца.

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"Эти населенные пункты Черниговской области еще долго будут помнить ужасы войны", – сказано в сообщении.

Сейчас эти села полностью под контролем ВСУ, "зачистка" продолжается. Местному населению, жившему под оккупацией без самого необходимого, уже начали завозить гуманитарную помощь.

Как сообщал OBOZREVATEL, село Новая Басань на Черниговщине снова под контролем Украины. Убегая из освобожденного ВСУ населенного пункта, оккупанты бросили много военной техники и даже трупы своих убитых сослуживцев.

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