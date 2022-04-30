ВСУ освободили Кутузовку на Харьковщине, жителям впервые за два месяца привезли помощь. Фото

Вооруженные силы Украины освободили от российских захватчиков еще один населенный пункт в Харьковской области. Поселок Кутузовка был оккупирован россиянами более двух месяцев.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в субботу, 30 апреля, на своем канале в Telegram. Он отметил, что в Кутузовку уже удалось доставить гуманитарную помощь местным жителям.

Жители Кутузовки встречали украинских защитников со слезами и объятиями.

Видео дня

Глава ОВА также рассказал, после российского нашествия поселок – разбит и разграблен. Войска страны-агрессора выгоняли украинцев из собственных домов. В подвалах без света, газа и продуктов проживало около сотни местных жителей, среди которых дети, женщины и пожилые люди.

"Оказываем всю необходимую помощь, все желающие могут эвакуироваться в более безопасные места. Спасибо нашим защитникам за освобождение и защиту!" – говорится в сообщении.

Накануне в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что в Харьковской области Силы обороны Украины провели несколько удачных операций, в результате которых вернули контроль над населенными пунктами Верхняя Роганка, Русская Лозовая, Слободское и Прилесное.

Как сообщал OBOZREVATEL, Синегубов рассказал, что Изюмское направление остается самой горячей точкой Харьковской области. Там Вооруженные силы Украины продолжают оказывать упорное сопротивление оккупантам.