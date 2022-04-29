ВСУ освободили еще один поселок на Харьковщине. Видео

Украинские защитники продолжают достойно противостоять российским оккупантам. Вооруженные силы Украины освободили еще один поселок в Харьковской области.

В частности, наши военные зачистили от рашистов поселок Момотово. Об этом сообщает Telegram-канал "Ukrainian Militant".

Это произошло в пятницу, 29 апреля. Также был освобожден поселок Кутузовка.

"ВСУ сообщают, что кроме Кутузовки освободили также и Момотово в Харьковской области", - говорится в сообщении.

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Отметим, что украинские воины освободили село Русская Лозовая Харьковской области. Отныне этот важный со стратегической точки зрения населенный пункт на трассе Харьков – Белгород – под полным контролем ВСУ. Именно оттуда российские оккупанты обстреливали жилые массивы Харькова.

25 апреля украинские военные вошли в село Заводье в Харьковской области, расположенное неподалеку от Изюма. Бойцы вышвырнули оттуда российских захватчиков, которые на протяжении нескольких недель разрушали населенный пункт, зверствовали и мародерствовали.

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