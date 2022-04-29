ВСУ освободили еще один поселок на Харьковщине. Видео
Украинские защитники продолжают достойно противостоять российским оккупантам. Вооруженные силы Украины освободили еще один поселок в Харьковской области.
В частности, наши военные зачистили от рашистов поселок Момотово. Об этом сообщает Telegram-канал "Ukrainian Militant".
Это произошло в пятницу, 29 апреля. Также был освобожден поселок Кутузовка.
"ВСУ сообщают, что кроме Кутузовки освободили также и Момотово в Харьковской области", - говорится в сообщении.
Отметим, что украинские воины освободили село Русская Лозовая Харьковской области. Отныне этот важный со стратегической точки зрения населенный пункт на трассе Харьков – Белгород – под полным контролем ВСУ. Именно оттуда российские оккупанты обстреливали жилые массивы Харькова.
25 апреля украинские военные вошли в село Заводье в Харьковской области, расположенное неподалеку от Изюма. Бойцы вышвырнули оттуда российских захватчиков, которые на протяжении нескольких недель разрушали населенный пункт, зверствовали и мародерствовали.
Как сообщал OBOZREVATEL:
украинские защитники уничтожили два подразделения армии РФ под Изюмом, среди них были десятки солдат, известных своими военными преступлениями в Буче;
оккупант, чья супруга велела насиловать украинок и предохраняться, был взят в плен во время боев под Изюмом.