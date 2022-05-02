ВСУ одним выстрелом превратили КамАЗ врага в металлолом: видео

Вооруженные силы Украины профессионально ликвидировали российский грузовик. По нему отработали бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады.

Об этом сообщили на странице подразделения в Facebook. "Один выстрел – и КамАЗ "освободителей" превратился в металлолом! Продолжение следует", – отмечают наши защитники. Чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца.

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Грузовой автомобиль используется армией РФ для поставки в пункты дислокации продуктов питания, боеприпасов и оружия. Поэтому военные ВСУ в очередной раз уничтожили важную для врага технику. На видео можно заметить, что при взрыве пострадало соседнее здание. Вероятно, там находилась и живая сила противника. Однако такую информацию бойцы Сичеславской бригады не предоставляют.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Чернобаевке украинские военные уничтожили вражеский склад боеприпасов.