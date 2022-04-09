ВСУ обстреляли вокзал в Краматорске и вырезают органы у раненых солдат: главные российские фейки за 8 апреля

Каждый день миллионы украинцев сталкиваются с российской пропагандой. Она распространяется на телевидении, радио, в СМИ, социальных сетях, а также из уст в уста. Чтобы победить врага, мы должны противодействовать ему на всех фронтах. Потому приготовили вам еще одну подборку российских фейков.

Сегодня российское информационное поле реагирует на российские обстрелы вокзала в Краматорске. После этого ужасного военного преступления российская пропаганда в экстренном режиме пытается обвинить в обстреле Украину. Эти фейки сочетаются с фейками о Буче в единый нарратив "провокаций" со стороны Украины, почти все внимание российской пропаганды сейчас сосредоточено в этом направлении. Также в российской пропаганде чувствуется недовольство нейтральными заявлениями официальных лиц России, например, Пескова. Есть ощущение предательства со стороны руководства государства, призывы идти "до победного конца" и прекратить переговоры с Украиной.

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Основные фейки, которые до сих пор преобладают в риторике российских пропагандистов:

Украина обстреляла железнодорожный вокзал Краматорска

" Бучанская резня" - это фейк

Мир игнорирует военные преступления ВСУ

Украинские беженцы массово совершают преступления

Санкции против РФ уничтожают Европу

В мире царит русофобия

Фэйк: Украинцы обстреляли железнодорожный вокзал в Краматорске

Источники:

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Опровержение:

Краматорск - ключевой транспортный хаб для эвакуации жителей Луганской и Донецкой областей. После российского удара по железнодорожному вокзалу, на котором находилось около 4000 человек, погибли десятки гражданских людей , в том числе женщины и дети. Российская пропаганда очень быстро отрицала свою причастность к этому преступлению и перекладывала ответственность на Украину. Но почти сразу после удара по Краматорску российские пропагандистские каналы начали сообщать об уничтожении украинских военных на железнодорожном вокзале города (см. фото). Эти сообщения были удалены, когда стали известны реальные последствия атаки.

Россия отрицает свою причастность к этой атаке, утверждая по-прежнему, что Россия не имеет на вооружении комплексов "Точка-У". Но существуют многочисленные доказательства того, что россия использовала "Точки" на учениях в феврале 2022 года , а также видео, на которых видны колонны российской техники с "Точками-У", двигающимися в сторону Украины.

Также за несколько минут до атаки в российских информационных каналах появились видео с пусками ракет из города Шахтерск, который находится под контролем россии (см. фото).

Пропаганда России будет пытаться обвинить Украину во всех российских военных преступлениях и в дальнейшем.

Фэйк: ВСУ вырезают органы у раненых солдат, чтобы продавать их на западе

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Опровержение:

Фейк о продаже Украиной органов пленных, убитых и раненых во время войны один из старейших. Пропаганда России не брезгует даже такими откровенно карикатурными фейками, чтобы дискредитировать Украину и изобразить ее воплощением абсолютного зла. Этот фейк распространялся еще в 2014 году, в первой фазе войны против России, утверждая, что раненых украинских военных в госпиталях "разбирают на органы". Эта смехотворная попытка дегуманизировать Украину показывает, что Россия будет использовать все возможные способы отвлечь внимание от себя и своих военных преступлений.

Предостерегаем, что РФ ведет мощную информационную войну против Украины. В информационном поле каждый день появляется множество фейков (ложной информации). Чтобы обезопасить себя и близких, следите и распространяйте информацию только из официальных источников.

Официальные государственные каналы для получения информации:

· Офис Президента Украины

· Генеральный штаб Вооруженных сил Украины

· Главнокомандующий ВС Украины

· Кабинет Министров Украины

· Министерство обороны Украины

· Главное управление разведки Министерства обороны Украины

· Служба Безопасности Украины

· Министерство внутренних дел

· Национальная полиция Украины

· Государственная служба чрезвычайных ситуаций (ГСЧС )

· Государственная пограничная служба Украины

· Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности

· Центр противодействия дезинформации

· Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины

· Сухопутные войска ВС Украины

· Военно-морские силы ВСУ

· Территориальная оборона ВСУ

· Национальный банк Украины

О движении транспорта и работе инфраструктурной отрасли:

· Министерство инфраструктуры Украины

· Укрзализныця

· Украеродвижение

· Укравтодор

· Международный аэропорт "Борисполь "

· Администрация морских портов Украины

· Международный аэропорт "Львов"

· Государственная служба Украины по безопасности на транспорте (ГСБТ)

Сохраняйте спокойствие и следите только за официальными страницами! Все будет Украина!