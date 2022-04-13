ВСУ обратились к украинцам с призывом: просят помочь лишить оккупантов связи. Фото

Вооруженные силы Украины просят помочь лишить российских оккупантов беспроводной связи. Для этого необходимо обнаружить и уничтожить комплексы связи Редут-2УС.

Расположение вражеской техники просят присылать в специальный чатбот "єВорог". Об этом в Facebook сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Российская установка Редут-2УС предназначена для построения закрытой беспроводной связи. Именно через нее вражеские войска получают и дают команды, а также обмениваются информацией между собой.

Видео дня

По словам Белошицкого, уничтожение комплекса Редут-2УС позволить лишить врага связи. Всех, кто обнаружил данный комплекс просят присылать информацию с фото или видео в специальный чатбот. Примечательно, что только за два дня через чатбот ВСУ получили уже 33 геолокации техники оккупанта.

"Увидели – присылайте фото или видео в чатбот. Не забудьте позаботиться о собственной безопасности, когда фотографируете вражескую технику", – сообщил Белошицкий.

Напомним, Министерства цифровой трансформации запустило бот "єВорог" в начале марта. Через него можно сообщить ВСУ о передвижении российских войск или вражеской техники. Этот бот является защищенным – отправить материалы можно только после авторизации через приложение "Дія".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские Силы обороны за 49 неполных суток войны против вражеской российской армии уничтожили 19 800 оккупантов, среди которых – как простые солдаты, так и офицеры. Кроме того, оккупанты потеряли в боях много вооружения и техники.