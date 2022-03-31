ВСУ не дают передышки врагу, готовится рамочный договор к встрече Зеленского с Путиным, – Арестович

Российские оккупанты частично выводят подразделения из-под Киева, но занимают оборону под Бучей и Гостомелем. Похоже, в Кремле решили сконцентрироваться на захвате Донбасса, чтобы организовать для президента РФ Владимира Путина хоть какую-то "победу" к 9 мая.

Но ВСУ не дают врагам ни минуты покоя. Об этом в эфире проекта FREEДОМ заявил советник главы ОПУ Алексей Арестович.

"Частично они выводят группировку, в основном это группировка, которая пыталась взять Киев со стороны Броваров. Они отходят. Но часть заслонов остается и на том направлении. Удерживают отдельные районы, рубежи, населенные пункты", - рассказал Арестович.

К северо-западу от столицы, в районе Бучи и Гостомеля, фиксируются признаки того, что войска РФ занимают оборону, ни сдаваться, ни отходить оккупанты, похоже, не собираются. Там Арестович прогнозирует бои.

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В Сумской области оккупанты производят ротацию – со стороны Сумщины заходят новые подразделения. В целом на направлении российских оккупантов стало меньше, что может свидетельствовать о планах сконцентрироваться на попытках захвата Донецкой и Луганской областей.

В Мариуполе, сообщил советник главы ОПУ, ситуация катастрофическая. Об этом рассказывают местные жители. 31 марта там впервые за время войны может пройти действительно массовая организованная эвакуация людей: мариупольцев должны вывозить 45 автобусов.

"ВСУ предпринимают определенные действия по облегчению ситуации в Мариуполе, но говорить об этом пока не следует по понятным причинам", – сказал советник главы ОПУ.

Ожесточенные бои продолжаются по Изюмом, их Арестович сравнил с боями на Курской дуге во времена Второй Мировой войны.

Стойкость защитников Украины, их мужественное противостояние врагу укрепляет позиции Украины на переговорах. Арестович отметил, что ВСУ не дают передышки врагу. Демилитаризации и денацификации в переговорном процессе больше нет. Наметился конструктив. Переговорная группа проводит подготовку рамочного соглашения к встрече президентов Зеленского и Путина

По информации главы ОПУ путинская армия к 9 мая должна продемонстрировать Путину некий результат или победу. Результатом усиления позиции РФ может быть взятие Мариуполя или попытка окружения ВСУ в зоне ООС.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Путин считает, что условия для прекращения огня в Украине "еще не созрели". Такое заявление президент страны-агрессора сделал в разговоре с премьер-министром Италии.

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