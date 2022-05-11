ВСУ наступают на Харьковщине, россияне боятся попасть в "котел", – Арестович

Защитники Украины начали проводить наступательные действия на Харьковском направлении. Российским оккупантам приходится покидать занятые ранее позиции.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире "Фейгин live". По его словам, у россиян "грандиозные потери" и они "не вытягивают оборону".

Такое положение дел позволило "нашим на Харьковском направлении двинуться вперед". "На Харьковском направлении войска Украины наступают, а войска России отходят назад, чтобы не быть разгромленными и взятыми в "котел", – говорит Арестович.

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Он заявил, что Украине крайне важно получить оружие от западных партнеров до конца мая, ведь это позволит ВСУ нанести оккупантам поражение на наших территориях.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты продолжают нести огромные потери на всех линиях фронта, их суммарные потери с 24 февраля уже превысили 26 000 человек личного состава. В том числе РФ потеряла уже до 10 генералов.

Лишь в течение 10 мая на южном направлении было ликвидировано около 260 оккупантов и еще до 80 – на южном.