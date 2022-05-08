ВСУ нанесли удар по оккупантам, которые пытались форсировать Северский Донец: много погибших и раненых

На Донетчине украинские воины разгромили подразделение вражеской армии из российского Новосибирска. Российские оккупанты пытались форсировать речку Северский Донец.

Известно о почти трех десятках жертв среди рашистов. Об этом сообщает журналист Роман Цимбалюк.

"При попытке форсирования реки Северский Донец в Донецкой области было уничтожено подразделение одной из БТГр 41 общевойсковой армии (в/ч 64128, Новосибирск) Центрального ВО", - отмечает журналист.

По имеющимся у него данным в ходе боя оккупанты понесли серьезные потери. Известно о 8 погибших и 16 раненых. Еще 3 военнослужащих “пропали без вести".

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что общие потери России с начала вторжения уже достигли 25,5 тысяч человек. ВСУ ликвидировали за сутки 400 оккупантов, 28 ББМ и вражеский вертолет. Такие данные по состоянию на утро 8 мая называют в украинском Генштабе.

Также в сети появилось видео удара Bayraktar по вертолету РФ на Змеином. Украинские воины уничтожили вражеский вертолет, совершавший десантирование оккупантов на украинский остров.