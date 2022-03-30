ВСУ нанесли сокрушительный удар на востоке: уничтожено до 200 оккупантов и десятки боевой техники

Защитники Украины в течение 30 марта отбили три вражеских атаки на восточном направлении. В результате было ликвидировано еще около 200 российских оккупантов.

Об этом сказано в вечерней сводке оперативно-тактической группировки "Восток" в Facebook. Помимо личного состава вражеская армия потеряла десятки единиц боевой техники.

В частности, было уничтожено 7 танков, 2 бронетранспортера, 11 боевых машин пехоты, 1 боевая бронированная машина, 11 артиллерийских систем и минометов, 4 реактивные системы залпового огня, 9 единиц автомобильной техники и 1 беспилотник.

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"Украинские защитники своими профессиональными действиями ежедневно доказывают оккупантам, что здесь их ждут смерть и позор, ведь лишь такая судьба может быть у тех, кто пришел захватывать нашу страну", – отмечается в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине было ликвидировано уже около 17 300 оккупантов. Также россияне потеряли более 600 танков, 1700 боевых бронированных машин, свыше 260 самолетов и вертолетов, 80 беспилотников, около 1200 единиц автомобильной техники, а также другое вооружение.

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