ВСУ нанесли новые удары по Змеиному и отправили по 'маршруту' русского корабля вражескую технику

Защитники юга Украины нанесли удары по вражеским позициям на острове Змеиный. В результате атаки российские оккупанты потеряли несколько единиц своей техники.

Об этом сообщили в ежедневном отчете Оперативного командования "Юг"/Operational Command "South" по итогам субботы, 30 апреля. Видео опубликовано на Facebook.

Как отмечается Вооруженные силы Украины разбили:

три зенитных установки;

зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10";

машину связи – серверную с телекоммуникационным оборудованием.

Всего в субботу ряды путинской армии на юге Украины поредели на 42 оккупантов. Кроме того, в Херсонской области ВСУ уничтожили вражескую станцию радиоэлектронной борьбы "Реппелент-1", а в Николаевской области – два российских беспилотника.

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Напомним, что 24 февраля российский ракетный крейсер "Москва" подошел к острову Змеиный и потребовал от украинских военных сложить оружие или погибнуть. Тогда украинский пограничник Роман Грибов произнес фразу, которая впоследствии стала одним из символов войны. "Русский военный корабель, иди на х*й", – ответил Грибов на предложение сдаться.

13 апреля украинские защитники нанесли ракетный удар по российскому крейсеру "Москва". Флагман Черноморского флота РФ загорелся и утонул. Москва продолжает скрывать подлинные данные о причинах потопления крейсера. Только международные эксперты и фотографии со спутниковых систем съемки позволяют миру узнать истину.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский пограничник, автор легендарной фразы о том, куда отправляться "российскому кораблю" с его требованиями к украинцам сдаться, Роман Грибов вернулся домой. Вместе с другими защитниками Змеиного его удалось вытащить из плена в рамках обмена пленными между Украиной и Россией.