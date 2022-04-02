ВСУ нанесли мощный удар по колонне оккупантов из Курской области: уничтожены батальон и батарея САУ

Страна-агрессор Россия пытается ввести войска из Курской области. Однако Вооруженные силы Украины наносят по ним удары, в частности уже уничтожен батальон и батарея самоходных артиллерийских установок.

Об этом на брифинге рассказал советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович. Он назвал такие действия рашистов "попыткой удержать свои войска от поражения" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость далее).

"Противник пытается вводить из Курской области определенное количество своих войск, но нужно понимать ситуацию. Это не попытка создать новую ударную группировку. Это попытка удержать свои войска от поражения от Вооруженных сил Украины хоть как-то", – подчеркнул он.

Видео дня

Арестович заверил, что эти войска не представляют угрозы Сумской, Киевской, Черниговской областям и непосредственно Сумам, Киеву, Чернигову, назвав их просто "заслоном".

"По одной из таких колонн, зашедшей сегодня ночью, был нанесен очень мощный удар и там образовалась этакая "чернобаевка", – отметил советник главы ОП.

Напомним: главное управление разведки обнародовало имена российских военнослужащих из Курской области, воюющих против Украины. Обнародованы как их личные данные, так и некоторые фотографии. Военные отметили, что имена врагов должны знать все украинцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Арестович сообщил, что российские военные пока что не готовы начать наступательную наземную операцию, направленную на попытку окружения защитников Украины на Донбассе. Прогноз касательно ситуации в зоне ООС на ближайшее время "осторожно оптимистический", однако тяжелые боестолкновения исключать нельзя.

Нам потрібна ваша підтримка – допоможіть OBOZREVATEL благодійним внеском. Читайте тільки перевірену інформацію у нас у Telegram-каналі. Не ведіться на фейки!