ВСУ на юге уничтожили десятки оккупантов и разгромили колонну техники, включая два "Града"

За 52-е сутки полномасштабного российского вторжения защитники юга Украины уничтожили 36 оккупантов и 13 единиц техники. Среди них – боевые бронированные машины, две самоходные артиллерийские установки и две реактивные системы залпового огня "Град".

Итоги субботы, 16 апреля, сообщила в Facebook пресс-служба Оперативного командования "Юг". Подчеркивается, что враг продолжает коварно накрывать населенные пункты юга Украины артиллерийским огнем и ракетами (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По Николаевской области противник за сутки нанес ракетный удар пятью крылатыми ракетами и системами залпового огня. Повреждена инфраструктура, но потерь нет.

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В Херсонской области основные усилия солдаты РФ сосредоточили на попытках установления контроля над областью и удержании занятых позиций.

Оккупанты продолжили психологическое давление на мирных жителей. Они распространяют вещание своих пропагандистских телеканалов, запуская фейки о войне в Украине. Продолжается также запугивание и террор гражданского населения.

Корабельная группировка противника в Черноморской операционной зоне систематически проводит разведку надводной обстановки. Вероятность ракетных ударов сохраняется на достаточно высоком уровне.

"Спасибо всем сознательным гражданам, кто своей готовностью и вовлечением в силы охраны и обороны юга обеспечивает стабильность и контроль за ситуацией в регионе, кто ответственным и плодотворным трудом создает стратегические запасы готовности региона к любому развитию событий, осознает опасность массовых скоплений и, держа веру в душе, сохраняет взвешенность и спокойствие", – добавила пресс-служба военных.

Свое сообщение в Оперативном командовании "Юг" закончили словами: "Все будет Украина!"

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