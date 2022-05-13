ВСУ на юге уменьшили российскую армию на шесть десятков оккупантов и уничтожили колонну бронетехники

Защитники южных рубежей в течение 12 мая более сотни раз ударили по позициям путинских военных. Вооруженные силы Украины нанесли оккупантам большие потери в живой силе и технике.

Об этом говорится в отчете Оперативного командования "Юг"/Operational Command "South" в Facebook по итогам 78-го дня войны с Россией (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В частности, украинские бойцы ликвидировали на юге 57 российских захватчиков. Кроме того, было уничтожено шесть единиц бронированной и три – автомобильной техники.

Украинские ракетно-артиллерийские подразделения и авиация в течение суток нанесли более 100 ударов по позициям врага, рассказали в командовании.

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Отметим, что 12 марта украинские защитники отразили 6 атак на восточном направлении. Агрессия вражеской армии обернулась для нее огромными потерями. В ходе боев было ликвидировано еще около 180 российских оккупантов.

А в течение минувших суток, 11 мая, украинские воины уничтожили около 300 россиян. Общие боевые потери России в Украине в живой силе с начала вторжения уже превысили 26 600 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил о новой главе украинского блокбастера о Чернобаевке. В уже легендарном поселке Херсонской области ВСУ нанесли уничтожающий удар по складам боеприпасов и радиоактивных отходов РФ.