ВСУ на юге Украины захватили вражескую технику и уничтожили три беспилотника

Вооруженные силы Украины захватили на юге страны в качестве трофея БТР-80 российских оккупантов. Также им удалось уничтожить три вражеских беспилотника "Орлан-10".

Об этом сообщает оперативное командование "Юг". Отмечается, что украинские воины, несмотря на артиллерийские обстрелы со стороны противника, продолжают выполнять задачи по обороне.

Всего же за сутки на юге Украины враг потерял 43 военных и 12 единиц техники.

В то же время отмечается, что на Николаевском и Херсонском направлениях оккупанты пытаются вести бои.

"На Николаевском и Херсонском направлении противник продолжает ведение оборонных действий по занимаемому рубежу. Пытается возобновить свои силы и снова ввязаться в бой. Под интенсивными артиллерийскими обстрелами наши военнослужащие продолжают защищать отвоеванные населенные пункты Херсона, даже умудряясь захватить в качестве трофея БТР-80 и уничтожить 3 беспилотных летательных аппарата "Орлан-10" противника", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Луганской области украинские защитники приземлили "современный" российский беспилотник "Орлан-30". Такие БПЛА оккупанты как правило используют для ведения разведки и корректировки огня артиллерии по позициям ВСУ.