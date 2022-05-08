ВСУ на юге Украины "отминусовали" 80 оккупантов и поразили 120 враждебных целей, – ОК "Юг"

Защитники Украины в течение 7 мая ликвидировали еще 80 российских оккупантов на южном направлении. Также ВСУ уничтожили 10 единиц вражеской техники.

Об этом сказано в сводке оперативного командования "Юг" в Facebook. При этом 46 оккупантов "отминусовали" в районе острова Змеиный.

"Точными атаками "Байрактаров" уничтожен десантный катер типа "Серна" из ЗРК "Тор", 2 десантно-штурмовых катера типа "Раптор", а еще один существенно поврежден", – написано в сообщении.

На других точках фронта ВСУ уничтожили еще один зенитный ракетный комплекс "Тор", ударный беспилотник-разведчик "Форпост", боевую машину десанта и 3 гаубицы. Также враги лишились склада боеприпасов на Херсонщине.

Отмечается, что всего силами обороны на юге было нанесено поражение более чем 120 вражеским целям.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украины с 24 февраля было ликвидировано более 25 100 российских оккупантов. Также вражеская армия продолжает терять боевую технику в больших объемах.