ВСУ на юге Украины ликвидировали более 120 оккупантов

Украинские защитники на юге Украины за минувшие сутки ликвидировали 122 оккупантов. Против них был открыт минометный огонь.

Об этом говорится в сводке Оперативного командования "Юг" на вечер 2 мая в Facebook. Отмечается, что ракетно-артиллерийские подразделения метко выполнили более сотни огневых задач (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Как следствие, общие потери врага за сутки составляют 122 рашиста", – отметил военный.

Кроме того, благодаря умелым действиям украинских бойцов, захватчики потеряли:

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2 катера типа "Раптор";

несколько единиц бронированной и автомобильной техники;

БПЛА "Форпост".

Напомним, что также в этот день защитники востока Украины дали российским захватчикам мощный отпор, уничтожив в течение суток 75 военнослужащих путинской армии и десятки единиц их техники.

"Наша артиллерия наносила огневое поражение по скоплению личного состава и техники. Кроме того, был уничтожен склад с боеприпасами", – рассказали в ОТУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 мая ВСУ уничтожили батальонную тактическую группу российских оккупантов в Харьковской области. Нашим военным удалось разбить командный пункт управления противника. В результате удара по командному пункту войск РФ в районе Изюма было ликвидировано около 200 оккупантов. Среди них были десятки старших офицеров армии страны-агрессора.