ВСУ на Луганщине взяли в плен "вагнеровцев" из отряда "Барс", – Бутусов

В Луганской области 30 апреля Вооруженные силы Украины разгромили в бою группу оккупантов-наемников из штурмового отряда "Барс-7" ЧВК Вагнера. Семь военных были захвачены в плен, еще больше – убиты.

Столкновение произошло после того, как наемники из российской частной военной компании прорвались в первую траншею на опорной позиции ВСУ. "Однако украинские воины не дрогнули, приняли ближний бой и полностью разгромили противника", – сообщил в Facebook журналист Юрий Бутусов.

По его данным, среди военнопленных оказались: майор Виктор Коржавин из Челябинской области, радист Сергей Богданов из города Тимошевск Краснодарского края, солдаты Владимир Насыров из Уфы, Суднев Валерий из Ижевска, младший сержант Юшков Дмитрий, житель Луганска Дмитрий Коваленко, а также еще один гражданин РФ из Томска.

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Членов ЧВК, как выяснил журналист, наняли воевать против Украины за 205 тыс. рублей (это чуть менее 87 тыс. гривен по нынешнему курсу).

На линию фронта отряд "Барс-7" вышел 20 апреля. "За 10 дней боев, сказали, около 150 убитых и раненых из 400 человек", – написал Бутусов, добавив, что в этой группе было много отказников.

"В общем, очевидна нехватка людских ресурсов в РФ", – подытожил украниский журналист.

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