ВСУ на Харьковщине сбили вражеский истребитель-бомбардировщик. Фото и видео

В понедельник, 25 апреля, Вооруженные силы Украины в Харьковской области сбили российский самолет. По предварительным данным, это был всепогодный двухместный истребитель-бомбардировщик Су-34.

Об этом сообщили в Facebook Воздушного командования "Восток". Военные опубликовали фото с места падения вражеского самолета, предположительно, в районе временно оккупированной Балаклеи (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Видео дня

Напомним: ранее под Изюмом в Харьковской области в один день украинские воины сбили российский истребитель Су-34, а также самолет Су-35. Кроме того, в Харьковской области защитники Украины сбили вражеский беспилотник.

"Обезвреживание воздушных целей произошло на высоте около 6 000 километров в районе Изюма", – сообщили защитники Украины.

Также защитники Украины сбили российский самолет в районе Балаклеи 18 апреля. Подробностей тогда глава Харьковской ОВА не разглашал.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 апреля нашим зенитно-ракетным подразделениям удалось сбить 7 вражеских целей. Враги начали наносить удары баллистическими и крылатыми ракетами дистанционно. Но это не спасло их от очередных потерь.