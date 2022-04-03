ВСУ на Донбассе сбили два вражеских самолета, один БПЛА и подбили Ил-22

Вооруженные Силы Украины сбили два самолета и беспилотник оккупационных войск РФ на Донбассе. Также украинские защитники подбили вражеский Ил-22.

Об этом в воскресенье, 3 апреля сообщает штаб Операции объединенных сил в вечерней сводке. "На Донецком и Луганском направлениях украинские защитники продолжают оборонять нашу землю", – говорится в сообщении.

В штабе ООС добавили, что в течение суток группировка Объединенных сил успешно отбила семь атак врага; защитники Украины нанесли потери захватчикам.

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Так, 3 апреля, воины ВСУ уничтожили две единицы бронированной техники, 43 военных автомобиля и вражеский миномет противника с расчетом.

В течение недели украинские воины отбили 51 атаку врага, а также уничтожили 46 танков, 92 единицы бронированной и 87 автомобильной техники, 27 артиллерийских систем, 10 беспилотников, 4 самолета и крылатую ракету.

"Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора! Вместе к победе!", – призвали в штабе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее секретарь Совета безопасности и обороны Алексей Данилов предупредил о возможном обострении на востоке страны. По его словам, оккупанты РФ скапливают войска возле Донбасса и Харькова.

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