ВСУ на Донбассе 'приземлили' российский БПЛА 'Орлан-10': стоит 100 тыс. долларов. Фото

Украинские защитники продолжают "ослеплять" путинскую армию. В Донецкой области сбили российский беспилотник "Орлан-10".

Сбитая "птичка" стоит около 100 тысяч долларов США. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

"Украинцы продолжают успешно "приземлять" российские БПЛА. Так, в Донецкой области, Сичеславские десантники подбили многоцелевой беспилотный авиационный комплекс, "Орлан-10". Может показаться - мелочь. Но цена одного такого беспилотника составляет около 100 тысяч долларов США", - отметили в Генштабе.

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Этот БПЛА являлся предметом особой гордости российского ВПК. Правда, начинка "новейшей разработки" поразила даже украинских военных и волонтеров, которые уже давно лишились иллюзий по поводу "второй армии мира" и ее "военной мощи".

Так, около недели назад один из подбитых "Орлан-10" разобрал волонтер Павел Кащук – и украинцы увидели, что там внутри.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Россия в войне против Украины потеряла 20,3 тыс. человек: уничтожены 773 танка и 165 самолетов.