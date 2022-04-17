ВСУ на Донбассе "приземлили" российский БПЛА "Орлан-10": стоит 100 тыс. долларов. Фото
Украинские защитники продолжают "ослеплять" путинскую армию. В Донецкой области сбили российский беспилотник "Орлан-10".
Сбитая "птичка" стоит около 100 тысяч долларов США. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.
"Украинцы продолжают успешно "приземлять" российские БПЛА. Так, в Донецкой области, Сичеславские десантники подбили многоцелевой беспилотный авиационный комплекс, "Орлан-10". Может показаться - мелочь. Но цена одного такого беспилотника составляет около 100 тысяч долларов США", - отметили в Генштабе.
Этот БПЛА являлся предметом особой гордости российского ВПК. Правда, начинка "новейшей разработки" поразила даже украинских военных и волонтеров, которые уже давно лишились иллюзий по поводу "второй армии мира" и ее "военной мощи".
Так, около недели назад один из подбитых "Орлан-10" разобрал волонтер Павел Кащук – и украинцы увидели, что там внутри.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Россия в войне против Украины потеряла 20,3 тыс. человек: уничтожены 773 танка и 165 самолетов.