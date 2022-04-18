ВСУ метким ударом уничтожили танк врага в Попасной. Видео

Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать бронетехнику российских оккупантов. В Попасной на Луганщине наши защитники одним точным ударом уничтожили танк армии РФ.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook. Там показали кадры умелой работы бойцов 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данила (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Танк захватчиков был уничтожен в воскресенье, 17 апреля, из противотанкового ракетного комплекса.

Видео дня

"На этих кадрах вы можете видеть момент точного попадания и уничтожения военнослужащими Королевской бригады ордынского танка из ПТУР. Все будет Украина", - говорится в сообщении.

На кадрах видно, как ракета попадает во вражеский танк, происходит взрыв, после которого начинается пожар, превращающий очередную единицу российской бронетехники в металлолом.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупационные войска России потеряли в войне против Украины около 20 тысяч 300 человек. Также защитники Украины уничтожили 773 танка и 2002 боевых бронированных машины россиян.