ВСУ метким ударом с беспилотника уничтожили запас ракет для российских 'Смерчей' на Херсонщине. Видео

Вооруженные Силы Украины нанесли сокрушительный удар по складу боевой техники Российской Федерации, расположенный оккупантами в селе Великая Александровка Харьковской области. Ракета, уничтожившая запас снарядов для российских "Смерчей", была сброшена с боевого беспилотника.

Об этом сообщили на Telegram-канале ВСУ. Также пресс-служба оборонного ведомства показали всю картину блестящей операции с высоты птичьего полета (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Украинские защитники отметили, что кроме дорогостоящей техники и крупного запаса ракет удалось ликвидировать около 70 личного состава рашистов. Оккупанты продолжат нести подобные потери вплоть до полного освобождения Херсонской области от захвата.

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Отметим, что российские захватчики заметно зарделись тем, что большая часть населенных пунктов Херсонщины находится под их контролем. Самопровозглашенный заместитель военно-гражданской администрации Кирилл Стремусов уже изложил свои планы о проведении водоснабжения в такой же оккупированный путинскими войсками Крым.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, за 12 мая более сотни раз ударили по позициям путинских военных в южных регионах фронта. Вооруженные силы Украины нанесли оккупантам большие потери в живой силе и технике.