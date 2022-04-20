ВСУ ликвидировали под Северодонецком командира роты 57-й бригады ВС РФ. Фото 18+

Бойцы Вооруженных сил Украины возле Северодонецка Луганской области ликвидировали командира роты 57-й бригады ВС РФ Д. В. Дубинина. Личность удалось установить благодаря документам и именным нашивкам на форме.

Об этом сообщил "Цензор.нет". Оккупанты на данный момент пытаются окружить Северодонецк, а также Рубежное и Попасную. На этом и на продвижении в город Изюм сейчас сосредоточены основные силы противника.

Напомним: битва украинских защитников с вражеской армией РФ за Донбасс идет уже несколько дней. Захватчики в последнее время активизировали наступательные действия на Луганщине и Донетчине. Кроме того, оккупанты на востоке забрасывают ракетами и обстреливают из артиллерии населенные пункты.

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При этом ВСУ отразили многочисленные попытки наступления оккупантов и успешно продолжают давать отпор захватчикам. Войска РФ при этом увеличивают количество ударов по линии соприкосновения. Разведчики отмечают, что оккупанты по-прежнему сталкиваются с логистическими и техническими проблемами, против них играет даже окружающая среда. Все это мешает агрессору достигать поставленных военных целей.

Как сообщал OBOZREVATEL, на войне в Украине погиб очередной офицер российских оккупантов. Вооруженные силы ликвидировали полковника Михаила Нагамова. Он был уроженцем города Суслонгер республики РФ Марий Эл.