ВСУ ликвидировали еще одного полковника оккупантов

В Украине ликвидировали полковника российской армии Александра Беспалова. Он был командиром 59 гвардейского танкового полка.

Информацию о его смерти распространили сами же россияне в пятницу, 8 апреля. В сообществе "Подслушано Новогорный" в запрещенной в Украине социальной сети "Вконтакте" появилась запись о прощании с Беспаловым.

Его похоронили 8 апреля в российском городе Озерск. Эту информации, как сообщается, подтвердили и в военкомате.

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Офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан на своем канале в Telegram также сообщил о гибели полковника путинской армии. Он опубликовал документы оккупанта.

"Командир 59-й гвардейского танкового Люблинского дважды Краснознаменного, орденов Суворова и Кутузова полка – полковник Александр Беспалов не учил топографию. Заблудился на "учениях", но уже правильно вернулся домой", – написал Штефан.

Отметим, что российская армия ежедневно теряет ресурсы, необходимые для ведения боевых действий против Украины. Украинские защитники активно уничтожают технику и личный состав армии противника. По состоянию на утро 8 апреля потери личного состава РФ составили 19 тысяч человек, также было уничтожено 700 танков, 1891 боевых бронированных машин, 333 артиллерийские системы и другая техника оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине ликвидирован подполковник российских оккупантов Виталий Слабцов. Он был заместителем командира 83-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил РФ.