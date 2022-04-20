ВСУ ликвидировали 10 'вагнеровцев' в Попасной. Фото 18+

Под городом Попасная украинские воины разгромили наемников частной военной компании – так называемой "группы Вагнера". Ликвидировано 10 оккупантов.

Все они оказались выходцами из Ливии. Об этом сообщило издание "Цензор".

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В боях под Попасной в Луганской области украинские воины ликвидировали 10 "вагнеровцев". Все они оказались выходцами из Ливии.

Издание напоминает, что о направлении ливийцев на войну в Украину президент РФ Владимир Путин договорился еще 20 марта, когда в Москву прилетал глава ливийской национальной армии Халиф Хафтар. Предварительно есть информация, что их перебрасывали из Ливии в Украину именно через ЧВК Вагнера.

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Когда именно были ликвидированы наемники, издание не сообщает.

У ликвидированных оккупантов нашли деньги разных государств и контактные номера телефонов.

Также опубликованы фото уничтоженных наемников, которые приехали убивать украинцев за деньги.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Запорожье за сутки уничтожили 50 оккупантов и технику врага. Также потери захватчики понесли на Донбассе: там ВСУ отразили три вражеских атаки: уничтожены десятки оккупантов, два танка и вертолет.