ВСУ крепко держат оборону Харькова, мы полностью владеем ситуацией, – Синегубов

Украинские военнослужащие держат оборону Харькова, ситуация в городе контролируемая. Оснований для эвакуации на данное время нет.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов на своем канале в Telegram в воскресенье, 10 апреля. По его словам, эвакуацию организовывают из городов Лозовая и Барвенково, выехали уже более 20 тысяч человек.

"Никаких оснований говорить о том, что мы начинаем организованную массовую эвакуацию именно из Харькова нет. Наши Вооруженные силы крепко держат оборону, мы полностью владеем ситуацией, она сейчас контролируемая", – подчеркнул чиновник.

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При этом Синегубов подчеркнул, что российские войска продолжают цинично атаковать мирное население. Днем они обстреливали гражданскую инфраструктуру Балаклеи и Песочина. Сильные обстрелы были в Золочеве, Дергачах. Сейчас известно про 11 пострадавших, погибли 10 человек, среди них ребенок.

Населенный пункт Изюм сейчас является самой горячей точкой, впрочем, там украинская армия тоже имеет успехи, в частности была уничтожена колонна российских танков. Кроме того, защитники удерживают позиции, не позволяя перенаправить большие силы на Донбасс.

Как сообщил OBOZREVATEL, в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты продолжают перегруппировку, пытаясь завершить подготовку к проведению наступательной операции на востоке Украины. Есть возможность, что солдаты РФ активизируются в Харьковском направлении.