ВСУ испепелили ПТРК российских оккупантов: видео

Украинские защитники уничтожили противотанковый ракетный комплекс оккупантов "Штурм-С". Работу проделали бойцы 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского.

Как видно на видео, опубликованном в Facebook бригады, вражескую технику просто превратили в пепел. Военные выразили надежду, что от приносящей горе и разрухи цивилизации впоследствии тоже останутся лишь обломки.

Напомним: в Николаевской области 7 мая подразделения сил обороны уничтожили склад с боеприпасами и около 20 единиц военной техники российских оккупантов. Враг, в свою очередь, не прекращает обстреливать гражданскую инфраструктуру Николаева ракетами и реактивными системами залпового огня.

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Также 6 мая на Донбассе украинские защитники отразили восемь атак вражеской российской армии. За день наши воины нанесли потери российским оккупантам. Также подразделения противовоздушной обороны сбили семь беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" в небе украинского Донбасса.

Как сообщал OBOZREVATEL, всего с начала войны ВСУ уничтожили 25,1 тыс. оккупантов, 1122 танка и 2713 ББМ. Только за прошлые сутки ликвидированы около 200 рашистов.