ВСУ имеют успех на Херсонском направлении, враг понес значительные потери, – глава Одесской ОВА. Видео

Защитники Украины имеют успехи в противостоянии с российскими оккупантами на Херсонском направлении. Там враг понес значительные потери как в личном составе, так и в технике.

Украинские воины продолжают очищать родную землю от рашистов. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.

"Есть успехи у наших Вооруженных Сил на Херсонском направлении. Враг несет значительные потери в личном составе и технике", - отметил он.

Марченко не уточнил, о каких именно потерях идет речь.

Однако в Оперативном командовании "Юг" отметили, что в течение ночи перед Пасхой ракетно-артиллерийские подразделения на юге Украины произвели 12 поражений. Уничтожены 3 единицы бронетехники и 11 оккупантов.

Данных о потерях врага в течение дня 24 апреля пока нет.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Россия потеряла в войне против Украины 21,8 тыс. человек: уничтожено 2238 ББМ и 154 вертолета.