'ВСУ их перебили, как бройлеров, число погибших нужно на 100 умножать': оккупант признался в огромных потерях РФ. Видео

Служба безопасности Украины опубликовала очередной перехваченный телефонный разговор одного из российских захватчиков с близкими. В этот раз оккупант в беседе с матерью посетовал, что его товарищей на поле боя буквально уничтожают как бройлерных кур.

Новый ролик добавил на свой Telegram-канал советник министра внутренних дел Антон Геращенко. Во время разговора рашист объяснил матери, что той не следует верить цифрам Минобороны РФ о погибших во время "спецоперации", а умножать их в 100 раз (чтобы послушать запись, доскролльте страницу до конца).

"700 наших с ракеты за один день.. Там говорят, что 1300 убитых из России, эти 1300 надо на 100 умножать. Страшные потери... У нас наверное в России десантников не осталось, всех перебили", – с неприкрытой тревогой заметил оккупант.

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В то же время его мать не особенно огорчилась и призвала сына-военного "не расслабляться". Также женщина бодрым голосом выразила мнение, что после "освобождения" Луганской и Донецкой области Москва может объявить войну, в которой начнется настоящая "мясорубка" и в нее попадут уже не только силовые структуры, как это вещают пропагандисты, но и все подряд.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, СБУ обнародовала беседу оккупанта с супругой, которая недолго грустила за своим суженым и бросилась в объятия соседа-таджика.