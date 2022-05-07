Информационная оборона Украины традиционно предлагает ежедневный обзор военно-политической ситуации в Украине за прошедшие сутки 6 мая, который основывается на анализе из открытых источников.

1. Вооруженные Силы Украины героически сдерживают наступление врага в решающем сражении за Донбасс.

Как сообщает Генштаб ВСУ, на Слобожанском направлении Вооруженные Силы Украины восстановили контроль над населенными пунктами Александровка, Федоровка, Украинка, Шестаково, Победа и частью села Черкасские Тишки.

На Донецком и Таврическом направлениях с целью сковывания действий украинских подразделений противник производит обстрелы вдоль всей линии столкновения. Продолжает нанесение авиационных и ракетно-бомбовых ударов.

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На Лиманском направлении враг вел штурмовые действия в направлении населенного пункта Шандриголово. На Северодонецком направлении пытался установить контроль над населенными пунктами Рубежное и Воеводовка, успеха не имел. На Попаснянском направлении проводил штурмовые действия в направлении населенного пункта Нижнее.

В городе Мариуполь противник основные усилия сосредотачивал на блокировании и поражении подразделений украинских защитников в районе "Азовсталь". Оккупанты провели разведку боем в направлении населенного пункта Пречистовка, успеха не имели, отступили.

На Южнобужском направлении враг активных наступательных действий не производил, наносил огненное поражение по позициям украинских войск в отдельных районах. Сосредоточивал усилия на содержании занятых рубежей, пополнении боеприпасов и инженерном оборудовании позиций.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 6 мая ориентировочно составили: личного состава около 24 900 (+200) человек ликвидировано, танков ‒ 1 110 (+8) ед,боевых бронированных машин ‒ 2 686 (+35) ед, артиллерийских систем – 502 (+3) ед, РСЗО – 171 (+2) ед, средств ПВО – 83 (+0) ед, самолетов – 199 (+3) ед, вертолетов – 155 (+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн – 1 926 (+19) ед, кораблей/катеров – 11 (+1) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня – 324 (+12), специальной техники – 38 ( +0), крылатых ракет – 90 (+1).

Вооруженные Силы Украины ракетами "Нептун" поразили современный ракетный фрегат Черноморского флота "Адмирал Макаров".

В психиатрической больнице населенного пункта Малотокмакский Ростовской области, которая частично передана в пользование вооруженным силам рф, находится до 800 раненых и до 200 тел погибших российских военнослужащих.

В Харьковской области в ходе спецоперации СБУ было взято в плен 11 российских снайперов. Задержанные входили в состав так называемого "115 полка ДНР", обстреливавшего украинские позиции.

2. Информационные сводки, обзоры и оценки иностранных, украинских разведок и аналитических центров.

Высокопоставленные американские чиновники в NYT сообщили, что США предоставили Украине разведданные, которые помогли поразить российский крейсер "Москва" – флагман Черноморского флота рф.

NYT пишет, что сразу после удара представители администрации Байдена "скрупулезно молчали", отказываясь подтвердить даже факт нанесения удара по "Москве". Но в последние дни американские официальные лица подтвердили, что данные американской разведки были предоставлены Украине за несколько часов до запуска ракет "Нептун". Они отказались уточнить другие детали.

В Соединенных Штатах Америки считают, что россия не смогла воплотить свой "сложный" план по захвату Украины из-за недостаточного количества подготовленных солдат и логистических просчетов.

Об этом сообщилиначальник штаба Сухопутных сил США Джеймс МакКонвилл и миниср Армии США Кристин Уормут в совместном заявлении в комитете Сената США по вооруженным силам во время рассмотрения выделения финансов на оборону на 2023 год и Программы обороны будущего.

Как сообщает Главное управление разведки МО Украины, в оккупированном городе Сорокино в Луганской области начали процессы оформления "паспортов "ЛНР" в отношении украинских граждан перемещенных с недавно захваченных территорий.

Люди, лишенные домов, имущества и денег, вынуждены соглашаться на эти условия, ведь только так можно получить деньги, продукты и медицинскую помощь.

ГУР также сообщает, что путин продолжает отправлять срочников на войну в Украину. Из-за высоких потерь на фронте оккупанты пытаются срочно пополнить резервы "живой силы". Несмотря на неоднократные заявления Кремля о недопустимости привлечения к участию в войне солдат срочной службы, такие случаи фиксируются все чаще.

3. Российские оккупанты нарушают международное гуманитарное право, осуществляют массовый геноцид украинцев.

Международное и национальное расследование случаев массового геноцида российских оккупантов против украинцев.

Журналисты Reuters провели собственное расследование в Буче и установили, что город оккупировали бойцы полка Росгвардии "Витязь" и десантники из Пскова. В течение трех недель после освобождения Бучи украинскими военными журналисты Reuters опросили 90 свидетелей, осмотрели места преступлений и нашли несколько вещей российских оккупантов.

Это расследование впервые публично установило причастность "псковских десантников" и "кадыровцев" к зверствам и военным преступлениям, совершенным российскими оккупантами против безоружного гражданского населения в Киевской области.

Российские агрессоры убивают украинских детей. По состоянию на утро 6 мая по меньшей мере 631 ребенок пострадал в Украине в результате вооруженной агрессии российской федерации: погибли 223 ребенка, ранены более 408 детей.

5 мая из-за обстрела оккупантами регионального ландшафтного парка "Фельдман Экопарк " в пгт. Лесное Харьковского района Харьковской области погиб 15-летний молодой человек, который помогал кормить и эвакуировать животных.

5 мая стало известно, что 23 апреля в результате бомбардировки с. Новоселовка Покровского района Донецкой области погиб 17-летний парень.

Больше всего пострадало детей в таких областях: Донецкой – 139, Киевской – 116, Харьковской – 95, Черниговской – 68, Херсонской – 46, Николаевской – 44, Луганской – 37, Запорожской – 27, Сумской – 17, Житомирской – 15. пострадали 16 детей.

Российские захватчики наносят ракетно-бомбовые удары по мирным жителям, городам и селам. В ночь на 6 мая российские войска интенсивно обстреливали Луганскую и Донецкую области, менее интенсивно – Харьков, в Днепропетровской области был ракетный удар по Покровской общине и обстрел двух деревень, вечером 5 мая был ракетный удар по Очакову в Николаевской области.

На Днепропетровщине – прилетела ракета в Покровскую общину. Также – обстрел из "Градов" двух сел в Зеленодольской и Широковской общинах. Без пострадавших.

Харьковская область: ночь с единичными обстрелами в окрестностях Харькова. Пострадавших нет. В течение суток была также обстреляна Салтовка – ранения получили 5 мирных жителей и был ракетный обстрел Лозовой, 1 человек погиб.

Луганщина: 16 раз россияне открывали огонь по жилым кварталам и объектам инфраструктуры. Повреждены 12 домов, электроподстанция, комплекс торговых сооружений. 7 домов разрушены в Рубежном, 2 – в Новодружеске. Есть разрушения в Лисичанске, Орехове, Горном, Попасной. Двое погибших.

Донетчина: в Краматорске в результате обстрела 5 мая сильно повреждены 32 многоэтажки, ранены 25 человек. Кроме жилых кварталов, армия россии активно атакует ракетами промышленные объекты города (обстрелы ночью и под утро). Не прекращают россияне и обстрелы Авдеевского коксохимического завода.

Также обстреляли поселок Нью-Йорк, а с пяти утра 6 мая активизировали обстрелы Светлодарской общины.

Николаевщина: в четверг после 16 часов был "прилет" в Очакове на объекты инфраструктуры. Пятеро жителей Николаевской области получили ранения в результате атак российских оккупантов.

4. Эвакуация мирных жителей, обмен пленными.

Вечером 5 мая из Мариуполя и "Азовстали" удалось вывезти еще около 500 украинцев.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что 6 мая на территории завода "Азовсталь" начался третий этап эвакуации гражданских лиц.

Российские войска нарушили режим "тишины" в Мариуполе и обстреляли эвакуационный автомобиль, который 6 мая ехал забрать гражданских из "Азовстали": погиб военный, 6 – ранены. Об этом сообщил полк "Азов" в Telegram .

Вице-премьер Ирина Верещук в Telegram сообщила, что "произошел очередной обмен пленными. Вернули 41 человека, включая 11 женщин. Домой возвращаются 28 военных и 13 гражданских".

5. Политическая и социально-экономическая ситуация в Украине, экономический ущерб в результате российской агрессии.

Экономический ущерб в результате российской агрессии. В украинских морских портах заблокировано 70 судов, ведь на них невозможно осуществлять судоходство, при этом 6 из них, оперирующих под иностранными флагами – в Мариуполе.

Из-за нанесенных российскими войсками разрушений Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу он не сможет заработать до конца года.Уничтожение Кременчугского НПЗ, являвшегося основным производителем горючего в Украине, а также ряда крупных нефтебаз привели к нехватке горючего на АЗС. Ситуация должна уладиться в течение нескольких недель, пока рынок не перестроится на поставки из ЕС.

Убытки инфраструктуры села Мощун Бучанского района Киевской области, которое называют форпостом на пути врага в Киев, превышают 1,1 млрд грн. Об этом говорится в оценке KSE Institute на основе данных проекта RebuildUA от SmartFarming и Вкурсе Агро.

Первые признаки обновления и роста украинской экономики. Украина во время сева-2022 засеяла основными сельскохозяйственными культурами 7,1 млн. га земель, что составляет 49,3% от запланированных на текущий сезон 14,4 млн. га. Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия.

По состоянию на начало мая в Украине строятся более 400 жилых комплексов, 65 из них – в Киеве, еще 45 – в Одессе.

Возобновили строительство также в Днепре, Полтаве, Запорожье, Кременчуге , Черкассах, Умани. В западных областях сейчас возводится 245 ЖК.

Восстановление инфраструктуры на деоккупированных и пострадавших от войны территориях.Торговая сеть "АТБ" до конца мая планирует возобновить работу еще более полусотни временно закрытых магазинов в Киевской области

6 . Международная поддержка и помощь в Украине.

Политическая и общественная помощь. Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом. Стороны обсудили как военную ситуацию, так и состояние помощи. Они согласились, что Украина должна продолжать получать значительную поддержку в осуществлении своего законного права на самооборону.

Ни США, ни Германия "не будут признавать никаких шагов, которые противоречат территориальному суверенитету и целостности Украины и сочтут их нелегитимными".

Главы МИД Литвы, Латвии и Эстонии 6 мая прибыли с визитом в Киев. Глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс отметила, что министры прибыли, чтобы показать непреклонную поддержку украинскому народу и обсудить больше способов, как страны Балтии могут помочь Украине, которая борется за свою свободу и суверенитет, а также за демократические ценности.

Как свидетельствуют данные опроса FlashEurobarometer, 66% жителей ЕС согласны с тем, что Украина должна вступить в ЕС, когда будет готова – эту идею в большинстве своем поддерживают во всех странах, кроме Венгрии (где согласны 48%).

Больше всего людей, согласных с тем, что Украина должна вступить в ЕС, как только будет готова - в Португалии (87%), Эстонии (83%), Литве (82%) и Польше (81%). В то же время, наиболельшее количество несогласных находится на в Люксембурге (38%), Греции (37%), Венгрии (36%).

Финансовая помощь Украине. Министерство инфраструктуры Украины и Министерство инфраструктуры и развития Польши достигли договоренности об отмене разрешений для всех перевозчиков, осуществляющих международные перевозки топлива.

Военная помощь Украине. Германия согласилась поставить Украине 7 самоходных орудий-гаубиц Panzerhaubitzen 2000. Это подтвердила в Словакии в пятницу министр обороны Кристин Ламбрехт, сообщает Die Welt .

Около двух третей респондентов в странах ЕС одобряют финансирование закупок и поставок военной техники в Украину. Об этом свидетельствуют результаты опроса Flash. Eurobarometer.

В частности, 67% опрошенных одобряют покупку и поставку военного оборудования Украине, в том числе 33% полностью одобряют и 34% склонны одобрять.

7 . Заявления, провокаций и фейки русских агрессоров.

Председатель Госдумы россии Вячеслав Володин уверяет, что мобилизации в россии не ожидается и что ядерный удар со стороны россии возможен только как ответ.

Представитель президента россии Дмитрий Песков в ТАСС заявил, что широкое празднование "Дня победы" в захваченном российской армией украинском Мариуполе невозможно, делегация из россии туда на 9 мая не поедет.

8 . Политическая и социально-экономическая ситуация в россии, влияние на нее международных санкций.

Новые санкции и ограничения против россии. Великобритания ввела санкции против металлургической и горнодобывающей компании Evraz, крупнейшим акционером которой является российский олигарх Роман Абрамович.

Япония заморозит активы еще 140 россиян и распространит экспортные ограничения на российские военные предприятия.

Как сообщает Bloomberg, Европейский Союз предложил распространить санкции на Алину Кабаеву, бывшую гимнастку, возглавляющую National Media Group и тесно связаную с президентом россии путиным.

Нефтегазовое эмбарго. Украина призывает Европейский Союз немедленно ввести эмбарго на покупку российской нефти и приступить к рассмотрению вопроса о запрете покупки газа. Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба на пресс-конференции в Киеве с коллегами из Латвии, Литвы и Эстонии, пишет "Европейская правда" .

Новый пакет санкций Евросоюза против россии, включая эмбарго на импорт сырой нефти, нанесет больше вреда Венгрии, чем россии. Об этом говорится в письме венгерского премьера Виктора Орбана в адрес президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, сообщает Index .

Австрия по-прежнему выступает против поставки газа из россии и называет этот шаг "красной линией".

Болгария будет просить об ее исключении из нефтяного эмбарго против россии, предложенного Европейской комиссией в рамках шестого санкционного пакета.

По последним данным ЕС предложил пересмотреть нефтяное эмбарго против россии, позволив Венгрии и Словакии покупать российскую нефть до конца 2024 года, Чехии – до июня 2024 года. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Финляндии удалось сократить объемы импорта нефти из россии сразу после того, как в конце февраля началось вторжение в Украину.