Участник ТКГ рассказал, должны ли ВСУ наступать на территорию России

В ходе контрнаступления Вооруженным силам Украины следует перейти границу с Россией и продолжить наступление на территории страны-агрессора. Но захват Москвы планировать не следует.

Задачей украинской армии должно быть нанесение урона военной инфраструктуре противника. Такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL высказал представитель Украины в Трехсторонней контактной группе, журналист Сергей Гармаш.

"Нам не нужно идти до Москвы, потому что это может быть воспринято как угроза существованию российского государства и может привести к применению ядерного оружия. Мы будем выглядеть как агрессор", – пояснил он.

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Гармаш предложил наносить удары по военной инфраструктуре – "по аэродромам, с которых взлетают самолеты, которые бомбят нас, по ракетным установкам, из которых стреляют по нам".

В этом контексте он заметил, что на сегодняшний день такие действия ВСУ не поддерживают западные партнеры Украины. "Они очень боятся Путина и не дают нам вооружений, которые могут остановить агрессивные действия против нас еще на российской территории", – сказал журналист.

В то же время он подчеркнул: если бы Запад предоставил Украине средства противовоздушной обороны, можно было бы избежать множества жертв среди мирного населения, в частности, ракетный удар по Краматорску, унесший десятки жизней, можно было бы предотвратить.

Полную версию интервью с Сергеем Гармашем читайте здесь.

Как писал OBOZREVATEL, с начала широкомасштабной войны России против Украины Латвия передала нашей стране треть своего годового оборонного бюджета. Об этом во время визита в Киев заявил президент Латвии Эгилс Левитс и призвал все страны НАТО последовать такому примеру.