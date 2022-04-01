"Все в спину плевать будут": оккупанты признали провал в Украине и пожаловались на плохое оружие. Аудио

Российские оккупанты не ожидали большого сопротивления от Украины и теперь воспринимают частичный отвод войск на Киевщине и Черниговщине как позор. Кроме того, они подтверждают, что российские власти скрывают данные о погибших, а также лгут о "сильных войсках и вооружениях России".

Об этом оккупанты говорили в перехваченном Службой безопасности Украины разговоре. Из нее следует, что военным РФ стыдно за отступление, поскольку они считают это изменой "российской армии" и теперь "все нам в спину плевать будут". Они пожаловались, что даже свои уже их считают "лохами", которые "обос*лись" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Также глаза рашистов открылись на устаревшую технику и оборудование "второй армии мира".

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"А че у нас вооружение такое? Или все это пи*дежь? Беспонтовое все? Й*б твою мать, это реклама, походу, больше была", – разочаровались солдаты.

В то же время, в СБУ выразили сожаление по поводу того, что оккупантам стыдно только за собственное поражение, а не за издевательства над украинцами.

Также российские оккупанты в Украине уничтожают собственную боевую технику и выдают ее за "подбитую украинскую" с целью создать хотя бы видимость своих "успехов" в Украине. На такой шаг рашистам приходится идти по приказу командования сделать фото- и видеофиксацию уничтоженных объектов.

Они пользуются схожестью нашей техники, но даже "в спокойных условиях" путинские воины не могут уничтожить собственную гаубицу ни из гранатомета, ни взрывчатки, отметили в СБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский оккупант, безуспешно воюющий с Вооруженными силами Украины, признал, что "вторая армия мира" потерпела полный крах в Украине. В разговоре с родственницей он рассказал о больших потерях россиян и о бессмысленности генералов.

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