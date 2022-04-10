"Все тачки попизд*ли целые, прикинь!" Оккупант похвастался товарищу награбленным в Украине имуществом. Аудио
Российские оккупанты на войне в Украине массово мародерят и грабят. В частности, они угоняют авто из разбитых автосалонов и кичатся этим перед своими "товарищами".
Соответствующий разговор перехватил и опубликовал Служба безопасности Украины. Там отметили, что оккупанты хватают и уничтожают все, что видят на своем пути.
"А че там, кого-нибудь хлопнут, золото там, деньги, че-нибудь украсть там можно?" – спросил собеседник захватчика.
Тот ответил, что "ювелирки" уже обобрали, а настоящим "трофеем" стал автосалон.
"Мы шли, все, нах*й, захватывали, крушили, еб*ть, автосалоны все пустые, нах*й, все тачки попизд*ли, целые, прикинь. "Лексусы" пизд*ли на украинских номерах", - рассказал оккупант .
Он искренне радуется награбленному, но товарищ ему напомнил, что тот привезет ворованное домой только если выживет. Как известно, украинские защитники дают отпор врагу, поэтому шансы у оккупанта вернуться небольшие.
В этой связи он рассказал, что думает о самостреле и боится смерти – ему она даже снится.
"Убиваю самого себя и вот этого дичаю…" – говорит он.
В СБУ подчеркнули, что оккупанты уже давно одичали, раз совершают такие бесчинства.
Напомним, российский оккупант в разговоре со своей супругой признался, что в Украине люди живут лучше, чем в Российской Федерации. Он также рассказал, что россияне занимаются здесь мародерством.
Как сообщал OBOZREVATEL :
В Чернобыле Киевской области оккупанты разбили окна и украли фары старого автомобиля ВАЗ милиции. Легковушка стоит возле восстановленного поста ГАИ, именно им пользовались правоохранители в апреле 1986 года.
Российские оккупанты на войне в Украине массово мародерят и грабят мирных жителей. В одном из таких случаев россияне опустились до уровня собачьей будки.