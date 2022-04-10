'Все тачки попизд*ли целые, прикинь!' Оккупант похвастался товарищу награбленным в Украине имуществом. Аудио

Российские оккупанты на войне в Украине массово мародерят и грабят. В частности, они угоняют авто из разбитых автосалонов и кичатся этим перед своими "товарищами".

Соответствующий разговор перехватил и опубликовал Служба безопасности Украины. Там отметили, что оккупанты хватают и уничтожают все, что видят на своем пути.

"А че там, кого-нибудь хлопнут, золото там, деньги, че-нибудь украсть там можно?" – спросил собеседник захватчика.

Тот ответил, что "ювелирки" уже обобрали, а настоящим "трофеем" стал автосалон.

"Мы шли, все, нах*й, захватывали, крушили, еб*ть, автосалоны все пустые, нах*й, все тачки попизд*ли, целые, прикинь. "Лексусы" пизд*ли на украинских номерах", - рассказал оккупант .

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Он искренне радуется награбленному, но товарищ ему напомнил, что тот привезет ворованное домой только если выживет. Как известно, украинские защитники дают отпор врагу, поэтому шансы у оккупанта вернуться небольшие.

В этой связи он рассказал, что думает о самостреле и боится смерти – ему она даже снится.

"Убиваю самого себя и вот этого дичаю…" – говорит он.

В СБУ подчеркнули, что оккупанты уже давно одичали, раз совершают такие бесчинства.

Напомним, российский оккупант в разговоре со своей супругой признался, что в Украине люди живут лучше, чем в Российской Федерации. Он также рассказал, что россияне занимаются здесь мародерством.

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