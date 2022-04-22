'Все поникли, башню срывает': оккупант рассказал о потерях в боях с ВСУ. Аудио

Солдат российской армии в разговоре с отцом пожаловался на большие потери личного состава и военной техники России в войне с Украиной. Он рассказал, что из его роты из 52 человек осталось 17, у которых "срывает башню".

Перехват разговора оккупанта на своем канале на Youtube опубликовал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в четверг, 21 апреля. Военнослужащий страны-агрессора отметил, что его коллеги по службе поникли из-за того, что проигрывают ВСУ и несут большие потери (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

– Пацаны поникли все уже вообще пи**ец.

– Чего поникли?

- Дохр*на кто поник, башню срывает. Тут вообще пи**ец! Уже не выдерживаем.

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– Ну а вас там народу много сейчас?

– Народу много. Тут с Сахалина приехали.

– А ты говорил казаки есть, тоже там с вами?

– Пап, сейчас вообще мало осталось. Нас осталось из роты 17 человек из 52! В БТГР там 350 человек было, а стало меньше 100.

– А техника ваша? Тоже хана ей?

– Было 11 машин, осталось две.

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, около 21 тысячи военнослужащих потеряла РФ за полные 56 суток войны против Украины. Кроме того, ряды путинской армии поредели на тысячи единиц различной военной техники. В частности, украинские Силы обороны уничтожили почти 830 вражеских танков и свыше 320 самолетов с вертолетами и другую технику.

Как сообщал OBOZREVATEL, жена военнослужащего путинской армии, который приехал в Украину убивать ее жителей и мародерить, рассказала ему, как правильно обчищать квартиры украинцев. Она отметила, что нужно "сережки или колечки аккуратно прятать в карман".