'Все для вас сделаю': украинский дипломат пояснил, как Лукашенко удается столько лет обманывать Путина

Непризнанный президент Беларуси и соучастник кровавых преступлений Путина в Украине Александр Лукашенко знает российскую психологию, поэтому ему удается в течение длительного времени обманывать хозяина Кремля. Он постоянно рассказывает Путину "сказки", сыплет комплиментами и заявляет, что все для него сделает.

Об этом рассказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в эфире 24 канала. Он подчеркнул, что заявления Лукашенко ничего не стоят – диктатор соседней Беларуси не спешит принимать какие-либо решения.

"Лукашенко прекрасно понимает "москальскую" психологию, когда главное – сказать, что "ты – велик и мудр, что ты самый умный, что лучше тебя никого нет", - говорит Огрызко.

Лукашенко, как утверждает Огрызко, выбрал тактику "укачивания" по отношению к Путину: он говорит ему, что поддерживает и что все сделает, но не сейчас, через какое-то время.

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"Это иногда "укачивает" россиян. Они поднимают свою самооценку к облакам. Тогда на время их попускает, и они ждут следующего шага. Я думаю, что именно в этом кроется способность Лукашенко обманывать Путина уже много лет, - рассказал Огрызко.

И несмотря на то, что подобные "фокусы" Лукашенко демонстрирует годами, Путин "ведется" на обман.

"Ему, наверное, нужна такая "заставка" за спиной, чтобы показывать, что он не один, и этот кто-то его полностью поддерживает, хотя бы на словах. Я думаю, что это удачно использует Лукашенко", – добавил он.

Иначе, как говорит Огрызко, другие уже давно бы приняли какие-либо решения.

"Лукашенко не может сказать, что Путин – убийца и не может попросить политическое убежище в другой стране. Потому что все его деньги удерживает президент РФ. А после того, что происходило в Беларуси в прошлом году, ни одна страна не предоставит ему политическое убежище. Его может спасти только Гаагская камера, чтобы его не прикончили российские ФСБшники", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, самоназванный правитель Беларуси Александр Лукашенко назвал зверства российских оккупантов в Буче "британской спецоперацией". Диктатор выразил желание принять участие в расследовании преступлений России на Киевщине.

Напомним: 12 апреля Лукашенко прибыл в Россию на переговоры с лидером страны-агрессора Владимиром Путиным. Они встретились в Благовещенске и направились на космодром "Восточный".

Во время встречи с Лукашенко на космодроме "Восточный" Путин рассказал о целях своей "спецоперации" в Украине. Согласно его версии, российские оккупанты убивают и пытают мирных жителей Украины, чтобы "остановить геноцид Донбасса, который нельзя больше было терпеть" и искоренить "неонацизм" в Украине.