Все директора школ в Мелитополе отказались сотрудничать с оккупантами и написали заявления на увольнение, – мэр Федоров

Директора всех школ во временно оккупированном Мелитополе написали заявления на увольнение. Таким образом они выразили протест и нежелания сотрудничать с российскими захватчиками.

Об этом рассказал мэр города Иван Федоров в видеообращении к жителям. Он рассказал о трудностях, с которыми они столкнулись из-за действий захватчиков и предателей среди местных.

"Я знаю, что сегодня было принято сложное, но абсолютно правильное решение, когда все без исключения директора школ написали заявление на увольнение в знак протеста и нежелания сотрудничать с оккупантами", – сказал чиновник.

Видео дня

Мэр подчеркнул: все потому, что Мелитополь – это Украина! При этом обратился к главной предательнице города, любительнице русского языка и поклоннице Крыма – 57-летней Галине Данильченко, которая "назначила" себя главой оккупационной "администрации".

"Уважаемая" Галина Викторовна, если у вас есть желание сделать с наших детей живой щит и взять их в заложники, то начните со своих детей и внуков. Вы не имеете никакого права подвергать наших мелитопольских детей опасности. Можете начать с себя и тех солдат, которые с вами ходят, пряча свои лица от камер", – заявил Федоров.

Он указал на трудности доставки гуманитарной помощи жителям города. По его словам, накануне российские военные не пропускали или задерживали грузовики. А когда наконец дали "зеленый свет", при въезде в Мелитополь просто завернули их на территорию местного завода подшипников, которым ранее руководила упомянутая Данильченко.

"Оккупанты опять взяли себе этот гуманитарный груз, сказав, что они сами раздадут его жителям. Надеюсь, хотя би медикаменты будут переданы нашим больницам, потому что они сегодня в них действительно нуждаются", – отметил мэр Мелитополя.

Он добавил, что захватчики, под видом своей "помощи", начали раздавать людям гуманитарку, которая была привезена действующей областной властью неделю назад.

"Смешно наблюдать, как пресса оккупантов рассказывает, куда пойдет гуманитарная помощь. Говорят, что родильным домам, хотя в Мелитополе и в целом в регионе такой единственный", – пояснил Федоров.

Мэр города также выразил надежду, что 1 апреля сможет состоятся эвакуация населения. В случае, если оккупанты не изменят правила, она будет проходить с 08:00 пятницы от пожарной части, которая находится возле парка на ул. Ивана Алексеева.

"Уже сейчас более тысячи человек хотят уехать из города. Надеюсь, что все желающие смогут разместиться в автобусах, кто-то на частных машинах – и уедут из Мелитополя", – отметил Федоров.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук, российские военные украли гуманитарную помощь, которая 31 марта направлялась в Мелитополь. Они разграбили все автобусы, загруженные продовольствием и медикаментами общим весом 14 тонн.

Нам нужна поддержка – помогите OBOZREVATEL благотворительным взносом. Читайте только проверенную информацию в нашем Telegram-канале. Не ведитесь на фейки!