Все, что осталось от российского Су-34, собрали на прицеп: появилось знаковое фото 'гордости авиации РФ'

В сети появилось фото обломков российского самолета Су-34, который оккупанты называют самым современным образцом российской авиации. Все они больше похожи на конструктор LEGO и поместились на прицеп к легковому автомобилю.

Об этом говорится в сообщении Telegram-канала InformNapalm. По предварительной информации, собранные на украинской земле обломки принадлежат Су-34 RF-95010.

Скорее всего, самолет был сбит украинскими военными 14 марта 2022 года. Речь идет о самолете Су-34 RF-95010 с бортовым номером 35, который находился на вооружении 559-го авиаполка РФ (Морозовская авиабаза).

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Приблизительная стоимость Су-34 оценивается в $36 млн.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия за 42 дня войны против Украины только из-за прямых военных потерь потеряла $12,19 млрд. Вооруженные силы Украины уничтожили тысячи единиц военной техники оккупанта.

Добавим, что только за один день накануне, 9 апреля, украинские Воздушные Силы сбили три российских самолета и один вертолет.