ВС Беларуси проводят боевую подготовку, по всей стране ищут 'добровольцев' для ЧВК – Генштаб

Вооруженные силы Беларуси начали мероприятия по боевой подготовке. Их проводят на полигонах на территории всей страны.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ. Также в ведомстве отметили, что в Беларуси проводят отбор добровольцев в частные военные компании (ЧВК).

"Вооруженные силы Беларуси проводят мероприятия оперативной и боевой подготовки на полигонах по всей стране. До четырех батальонных тактических групп привлечены к выполнению задач по усилению охраны украинской-беларусской границы", – сказано в сообщении.

Также в Генштабе подчеркнули, что есть информация об отборе так называемых "добровольцев". Их хотят привлечь к комплектованию новых подразделений частной военной компании.

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Подробности этого еще уточняются.

Кроме того, сохраняется вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по Украине с территории Беларуси.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о проведении в Украине своей "спецоперации". По его словам, были освобождены беларусы, которых якобы захватывали украинцы.