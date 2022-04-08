ВС Беларуси проводят боевую подготовку, по всей стране ищут "добровольцев" для ЧВК – Генштаб
Вооруженные силы Беларуси начали мероприятия по боевой подготовке. Их проводят на полигонах на территории всей страны.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ. Также в ведомстве отметили, что в Беларуси проводят отбор добровольцев в частные военные компании (ЧВК).
"Вооруженные силы Беларуси проводят мероприятия оперативной и боевой подготовки на полигонах по всей стране. До четырех батальонных тактических групп привлечены к выполнению задач по усилению охраны украинской-беларусской границы", – сказано в сообщении.
Также в Генштабе подчеркнули, что есть информация об отборе так называемых "добровольцев". Их хотят привлечь к комплектованию новых подразделений частной военной компании.
Подробности этого еще уточняются.
Кроме того, сохраняется вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по Украине с территории Беларуси.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о проведении в Украине своей "спецоперации". По его словам, были освобождены беларусы, которых якобы захватывали украинцы.