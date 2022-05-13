Вражеская группировка в Черном море вооружена 30 "Калибрами", ракетная опасность остается высокой, – ОК "Юг"

В Черном море находится четыре российских корабля, которые вооружены 30 крылатыми ракетами типа "Калибр". Угроза ракетных ударов по южным и остальным областям Украины все еще сохраняется.

Об этом сказано в сводке оперативного командования "Юг" в Facebook. Украинцев призвали не поддаваться панике, однако соответствующим образом реагировать на все сигналы воздушной тревоги.

В свою очередь в течение 12 мая украинские ракетно-артиллерийские подразделения и авиация нанесли более 100 ударов по позициям врага. В результате было ликвидировано еще 57 российских оккупантов, а также уничтожено 6 единиц бронированной и 3 единицы автомобильной техники.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее высокопоставленный чиновник Минобороны США заявил, что Россия запустила по Украине от 10 до 12 гиперзвуковых ракет.

В то же время по данным Financial Times, России не хватает высокоточных ракет, поэтому оккупантам в течение последних недель якобы приходится перебрасывать "Калибры" из других регионов страны.