Враг закончил перегруппировку и готов к наступлению на Донбасс, – Минобороны

Оккупационные российские войска завершают перегруппировку подразделений на востоке Украины и готовы приступить к наступательной операции. Враг пытается захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей, чтобы обеспечить себе сухопутный коридор в Крым.

Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник во время брифинга 18 апреля. По его словам, усиление группировок в зоне ОРДЛО происходит за счет перебрасывания российских подразделений из других зон боевых действий.

"Вместе с тем противник не прекращает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам инфраструктуры Украины. В частности, количество самолетовылетов оперативно-тактической авиации российских самолетов увеличилось более чем в 1,5 раза", – отмечает спикер.

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Он обращает внимание на то, что наиболее ожесточенные бои продолжаются на Донецком и Слобожанском направлениях.

"В настоящее время агрессор практически завершил перегруппировку войск для ведения наступления в восточной операционной зоне. Усиление наступательной группировки происходит за счет перебрасывания дополнительных российских подразделений", – уверяет Мотузяник.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, почему РФ оттягивает начало новой наступательной фазы на востоке Украины.